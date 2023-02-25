Пожар в Подольском районе Киева локализовали: Кличко показал видео

Пострадавшие пока не обнаружены.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что пожар в Подольском районе столицы 25 февраля был локализован.

Об этом мэр написал в Сети и опубликовал видео с места событий.

"Пожар в Подольском районе локализован. Спасатели продолжают работы по тушению", – говорится в заявлении Кличко.

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В то же время в КГВА сообщили, что ликвидация пожара продолжается и пострадавшие там не обнаружены.

"Пожар на складе лакокрасочных изделий. По состоянию на 17:00. Ликвидация пожара продолжается, сил и средств достаточно. Пострадавших пока не обнаружено", — говорится в опубликованной информации.

Напомним, днем 25 февраля в Подольском районе Киева разгорелся масштабный пожар на предприятии, а именно на складе лакокрасочных материалов.

Площадь возгорания оценивалась в 2000 кв. м. На месте происшествия работают около 100 спасателей. Из-за пожара перекрыто движение в части улицы Новоконстантиновской и полностью перекрыта улица Нахимова.

Площадь возгорания в 3000 квадратных метров: подробности пожара в столице

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