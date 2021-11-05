Пожар в Лавре: на пожарище чудом уцелела икона Матери Божьей

Пожар в Лавре: на пожарище чудом уцелела икона Матери Божьей

Икона не пострадала.

В пожаре, который вчера произошел в иконописных мастерских Киево-Печерской лавры, чудом уцелела икона Казанской Матери Божьей.

Об этом рассказали спасатели Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

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Икона совершенно не пострадала во время пожара.

Напомним, в Киево-Печерской лавре возник пожар в двухэтажном здании корпуса №68. Площадь возгорания составила около 100 квадратных метров. В 14.45 огонь потушили, пострадавших нет.

Однако не обошлось без конфликтов. Во время освещения события священнослужители мешали работе представителям СМИ и пытались оттеснить его с места проведения съемки. Столичные правоохранители открыли уголовное производство против монахов.

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