Пожар в "Котохате": владелица приюта рассказала подробности поджога и о конфликте с зоозащитниками (видео, фото)

В Киеве на Теремках, вечером 23 сентября, неизвестные подожгли приют для кошек "Котохата". Из-за пожара погибли по меньшей мере семь кошек.

Наталья Петрещенкова, которая заботилась о пушистиках в Котохате", рассказала в Facebook подробности о поджоге приюта и о конфликте с зоозащитниками.

Так, по словам женщины, из семи котят, которых доставили в ветбольницу после пожара, выжил только один.

Наталья Петрещенкова со спасенным котёнком/Фото: Facebook

"Спасибо всем, кто спасал хвостиков. Не скоро приду в себя... Не могла поверить, когда по телефону и в вайбере мне кричали, что горят котики... Бежала изо всех сил, а в лицо бил запах пожарища... Пламя было такое, как будто кто-то бросил зажигательную бутылку... А еще были какие-то взрывы... Кто мог такое сделать? Какие страшные люди..., и они рядом с каждым из нас, они провоцируют нас на конфликты, не гнушаются безосновательным обвинениям", — сказала женщина.

Конфликт с зоозащитниками Kyiv Animal Rescue Group

Когда в "Котохате" вспыхнул пожар, кто-то из людей, кроме пожарных, также вызвал зоозащитники Kyiv Animal Rescue Group.

Как говорит Наталья, они приехали уже тогда, когда пожарные все потушили и на месте пожара должна была работать следственная группа полиции. Пострадавших кошек уже доставили в ветбольницу, а местные жители обследовали всю близлежащую территорию, уцелевших невредимых кошек разобрали по домам.

Пожар в приюте Котохата/Фото: Facebook

"Когда же приехала команда Kyiv Animal Rescue Group, то она просто отнеслась ко мне, как к какому-нибудь мусору, оттолкнули и начали носиться везде, выискивая котиков, пытались прорваться в помещение, однако пожарные их не пустили, впоследствии в отдаленном месте от трагедии, зачем-то поймали в сетку совсем не пострадавшую кошку Риту, которая уже более семи лет живет в подвале соседнего дома, давно стерилизованная, и молодая девушка начала кричать: "Она (кошка — ред.) беременна!... Какой-то бред, но это происходило на глазах у десятков местных жителей, которые вместе со мной бросились спасать жестоко скрученную в сетке уже немолодую Риточку", — рассказала женщина о действиях зоозащитницы.

Пожар в "Котохате": владелица приюта заявила о конфликте с зоозащитниками

По словам Натали, эта же девушка из Kyiv Animal Rescue Group, начала бить ее по ногам.

"Только вмешательство местных жителей и полиции немного подавило активность молодых людей, которые с яростной ненавистью кричали, провоцируя и апеллируя к недоброжелателям: "Она здесь разводит кошек!!! Она их не стерилизует!!! Они все здесь разводят кошек!!! Откуда они получили такую информацию? Если это так, то пусть цивилизованно проверяют, а не превращаются в преступников и не бьют меня на глазах у многочисленных свидетелей", — рассказала "владелец Котохаты".

Наталья Петрещенкова также сказала, что подозревает в поджоге кошачьего приюта молодых людей, проживающих рядом с котобазой.

"Не раз угрожали, оскорбляли", – говорит женщина.

По ее словам, после пожара, когда люди уже разошлись, на пепелище стали приходить уцелевшие котики.

Напомним, ТСН.ua собрал все, что известно о поджоге приюта.

Читайте также: