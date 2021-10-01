Пожар в киевской гимназии ликвидирован: были эвакуированы 1500 детей (фото)

В 10:31 пожар был локализован на площади 25 кв. м, а в 10:35 — ликвидирован.
Пожар в киевской гимназии ликвидирован.
Вследствие пожара в инженерной гимназии на Позняках были эвакуированы 1500 детей.
Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Киеве.
"1 октября в 10:05 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре в одной из столичных гимназий на ул. Княжий затон, 12-А, что в Дарницком районе столицы", — говорится в сообщении.
К месту вызова были направлены спасатели из ближайших пожарно-спасательных подразделений. По прибытию было установлено, что в 4-этажной гимназии на первом этаже в столовой произошло возгорание на площади 25 кв. м. До прибытия спасателей администрацией были проведены мероприятия по эвакуации персонала и участников учебного процесса. Пожарные сразу приступили к тушению пожара.
В 10:31 пожар был локализован на площади 25 кв. м, а в 10:35 — ликвидирован.
На месте происшествия работало четыре единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 20 членов личного состава подразделений Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве.
Погибших и травмированных нет.
Причину возникновения пожара выясняют правоохранительные органы.
Напомним, по предварительным данным, причиной пожара могло стать короткое замыкание в электропроводке.