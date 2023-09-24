Пожар в киевском приюте "Котохата": полиция открыла уголовное производство

В Киеве правоохранители открыли уголовное производство по факту пожара в приюте для животных в Голосеевском районе. В результате возгорания 7 кошек погибли, других удалось спасти.

Об этом сообщили в службе полиции Киева.

"Событие произошло на улице Заболотного вчера, 23 сентября, около 23:00. На место немедленно прибыли огнеборцы ГСЧС, которые ликвидировали пожар, а также правоохранители Голосеевского управления полиции и медики. Известно, что по указанному адресу волонтеры самостоятельно построили приют для кошек. Местные жители заботились о животных и наблюдали за ними. Предварительно установлено, что в приюте находились около 60 кошек, 7 из которых погибли в результате пожара, другие с ожогами доставлены в ветеринарную клинику", — говорится в сообщении ведомства.

Следователи Голосеевского управления полиции начали расследование по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины — умышленное уничтожение или повреждение имущества, повлекшее тяжкие последствия. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 299 Уголовного кодекса Украины – жестокое обращение с животными.

Полиция выясняет все обстоятельства происшествия и проводит следственные действия.

Напомним:

Вечером, 23 сентября, в Киеве загорелся приют для животных, в котором находились десятки кошек. Свидетели рассказывают, что перед пожаром услышали три взрыва. Все подробности трагедии – читайте в нашей новости.

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