Пожар в Киеве на Куреневской локализован, но есть осложнения: фото

Тушение пожара осложняется отсутствием поблизости противопожарных гидрантов.
Пожар в Киеве в складском помещении на улице Куреневской, 21 локализован, но есть осложнения.
Тушение пожара осложняется отсутствием поблизости противопожарных гидрантов. Ближайший гидрант находится на расстоянии 400 м от места пожара, тем самым тратится время спасателей на прокладку магистральных линий и поиска водоисточников. Кроме того, осуществляется постоянный подвоз воды.
Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Киеве.
"4 августа в 12:43 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение о том, что на ул. Куреневская, 21, в Оболонском районе столицы, произошел пожар. К месту вызова немедленно были направлены спасатели из ближайших пожарно-спасательных подразделений", — говорится в сообщении.
Установлено, что пожар возник в одноэтажном складском здании размером 45х12 м.
Пожарные сразу приступили к тушению пожара.
В 14:23 пожарные локализовали возгорание на площади 1200 квадратных метров, сейчас идет ликвидация пожара.
Для тушения пожара привлечено 16 единиц пожарно-спасательной техники и 85 членов личного состава подразделений Главного управления ГСНС Украины в г. Киеве.
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