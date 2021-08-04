Пожар в Киеве на Куреневской локализован, но есть осложнения: фото

Пожар в Киеве на Куреневской локализован, но есть осложнения: фото

Тушение пожара осложняется отсутствием поблизости противопожарных гидрантов.

Пожар в Киеве в складском помещении на улице Куреневской, 21 локализован, но есть осложнения.

Тушение пожара осложняется отсутствием поблизости противопожарных гидрантов. Ближайший гидрант находится на расстоянии 400 м от места пожара, тем самым тратится время спасателей на прокладку магистральных линий и поиска водоисточников. Кроме того, осуществляется постоянный подвоз воды.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Киеве.

"4 августа в 12:43 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение о том, что на ул. Куреневская, 21, в Оболонском районе столицы, произошел пожар. К месту вызова немедленно были направлены спасатели из ближайших пожарно-спасательных подразделений", — говорится в сообщении.

Установлено, что пожар возник в одноэтажном складском здании размером 45х12 м.

Пожарные сразу приступили к тушению пожара.

В 14:23 пожарные локализовали возгорание на площади 1200 квадратных метров, сейчас идет ликвидация пожара.

Для тушения пожара привлечено 16 единиц пожарно-спасательной техники и 85 членов личного состава подразделений Главного управления ГСНС Украины в г. Киеве.

Напомним, в Виннице мужчина, чтобы насолить жене, поджег квартиру, а сам притаился на балконе.

В Киеве на улице Куреневской горят ангары

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку