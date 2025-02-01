Пожар в Киеве: из очага возгорания спасли двоих взрослых и троих детей (фото)

Трое пострадавших нуждались в медицинской помощи из-за отравления дымом.
Вечером субботы, 1 февраля, ГСЧС получила сообщение о пожаре на улице Гарета Джонса в Киеве. Во время тушения огня пожарные спасли пять человек, в том числе троих детей. Еще 15 человек были выведены на свежий воздух.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины.
По информации спасателей, пожар вспыхнул в одной из квартир на верхнем этаже двухэтажки. Менее чем за полчаса огонь был ликвидирован, площадь возгорания составляла 15 кв. м.
"Во время тушения пожара чрезвычайники спасли пять человек из которых трое детей. Кроме того, на свежий воздух было выведено 15 человек", – говорится в сообщении.
Трое из погорельцев – женщина и двое детей – вероятно, отравились дымом и нуждались в помощи медиков. Причина возгорания пока неизвестна, ее должны установить правоохранители.
Напомним, на днях на левом берегу Киева масштабный пожар. В результате воспламенения в Днепровском районе столицы небо над многоэтажками затянуло дымом.
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