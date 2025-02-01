Пожар в Киеве: из очага возгорания спасли двоих взрослых и троих детей (фото)

Вечером субботы, 1 февраля, ГСЧС получила сообщение о пожаре на улице Гарета Джонса в Киеве. Во время тушения огня пожарные спасли пять человек, в том числе троих детей. Еще 15 человек были выведены на свежий воздух.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

ГСЧС получила сообщение о возгорании в двухэтажке на Гарета Джонса / Фото: ГСЧС Украины в Telegram

По информации спасателей, пожар вспыхнул в одной из квартир на верхнем этаже двухэтажки. Менее чем за полчаса огонь был ликвидирован, площадь возгорания составляла 15 кв. м.

"Во время тушения пожара чрезвычайники спасли пять человек из которых трое детей. Кроме того, на свежий воздух было выведено 15 человек", – говорится в сообщении.

Из очага возгорания спасли 5 человек / Фото: ГСЧС Украины в Telegram

15 человек спасатели вывели на свежий воздух / Фото: ГСЧС Украины в Telegram

Трое из погорельцев – женщина и двое детей – вероятно, отравились дымом и нуждались в помощи медиков. Причина возгорания пока неизвестна, ее должны установить правоохранители.

Пожар на Гарета Джонса оперативно потушили / Фото: ГСЧС Украины в Telegram

Причины возгорания будут устанавливаться правоохранителями / Фото: ГСЧС Украины в Telegram

Напомним, на днях на левом берегу Киева масштабный пожар. В результате воспламенения в Днепровском районе столицы небо над многоэтажками затянуло дымом.

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