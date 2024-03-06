Пожар в "Экопарке Осокорки": власти Киева уже расследуют, кто и почему сжег 3 гектара заказника

В столичной мэрии приступили к расследованию причин и последствий масштабного пожара, вспыхнувшего 5 марта на природоохранной территории Осокорковских озер в Киеве.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

По его словам, согласно предварительным данным, выгорело около 3 гектаров территории, в том числе и часть ландшафтного заказника "Осокорковские луга".

"Какой именно вред нанес огонь системе заповедных водно-болотных угодий выяснят экологи. Территория имеет природоохранный статус — уничтожение флоры и фауны там строго запрещено. За такие действия уголовный кодекс Украины предусматривает штраф 8,5 млн грн или лишение свободы на 3 года ", — подчеркнул Попко.

Причины пожара будут расследованы правоохранителями. Рассматриваются все версии, в том числе и вероятный поджог. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа Дарницкого УП ГУ НП в Киеве. На территории экопарка установлены дежурства пожарных подразделений ГСЧС и расчета БПЛА для мониторинга возможных повторных возгораний.

Напомним, что пожар возник вчера, 5 марта у озера Тягле на площади примерно трех гектаров. Он был локализован в 23:15 и ликвидирован в 23:57. Спасатели зафиксировали возгорание сухой травы и камыша на открытой территории. Тушение пожара было затруднено подтоплением подъездных путей. Кроме спасателей, к ликвидации огня присоединились эко-активисты и неравнодушные жители Киева.

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