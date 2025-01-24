"Пожар после прилета начался мгновенно" – жители дома в Глевахе рассказали о падении обломка дрона

К счастью, пара из Харькова, которая сейчас живет в Глевахе, успела выбежать из дома.

В Глевасе в Киевской области пожар после падения обломка "Шахеда" начался почти мгновенно.

Об этом каналу "Мы-Украина" рассказали жильцы дома.

На часах было около трех ночи и все, что успели люди, проснуться, взять документы и выбежать из дома.

Пара из Харькова – Юлия и Дмитрий, которые живут на Киевщине, рассказывает, что в октябре рядом с этим самым домом в результате вражеской атаки была повреждена 5-этажка.

"Здесь только недавно завершились ремонтные работы... Такое бывает", – говорит Дмитрий.

Мужчина добавил, что в их доме выбиты стекла, окна и балконные блоки.

Напомним, в результате удара "Шахедами" были повреждены дома в Броварах и Глевахе, три человека погибли.

На атаку "Шахедов" по Глевасе и Броварам уже отреагировал президент Владимир Зеленский.

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