Пожар объединил украинцев: представители бизнеса дали по 1 млн грн на восстановление костела Святого Николая

По словам министра, уже собрано часть суммы.

Министр культуры Украины Александр Ткаченко сообщил, что восстановление костела Святого Николая, который вспыхнул вечером 3 сентября в Киеве, будет стоить десятки миллионов гривен. Однако представители украинского бизнеса уже откликнулись и начали выделять не маленькие суммы на реконструкцию.

"Есть хорошие новости! Пожар в Костеле Святого Николая объединил украинцев. Со всей страны получаем сообщения и звонки с предложениями помощи костелу. Сейчас благодаря Владиславу Чечеткину, Олегу Гороховскому, Андрею Ставницеру, Викторие Михайле уже есть часть суммы на противоаварийные работы", — написал глава Минкульта в своем Telegram-канале.

Стоит отметить, что представители бизнеса по собственной инициативе решили оказать денежную помощь в размере один миллион гривен.

Так, по миллиону пожертвовали Монобанк, Розетка, Альфа-банк и SD Capital. Об этом руководители этих компаний — Олег Гороховский, Владислав Чечеткин, Виктория Михайле и Андрей Ставницер — написали на своих страница в Facebook.

Напомним, 3 сентября поздно вечером в Киеве вспыхнул костел Святого Николая — возгорание возникло в органе во время репетиции. В результате масштабного пожара пострадало внутреннее убранство храма на первом и втором этажах, также сгорел уникальный орган. К счастью, пострадавших нет. Как сообщили в ГСЧС, в 22:41 пожар был локализован на площади 80 кв.м, а в 23:26 — ликвидирован.

Пожар в костеле Святого Николая вероятно вспыхнул во время репетиции на органе

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