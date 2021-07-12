Пожар на предприятии в Киеве: полностью сгорели три экскаватора

Пожар на предприятии в Киеве: полностью сгорели три экскаватора

Причина возгорания устанавливается.

В Киеве на предприятии полностью сгорели три экскаватора.

Пожар возник 11 июля после 23 часов на территории одного из предприятий столицы в переулке Куреневском, 15-А в Оболонском районе.

Об этом говорится в сообщении Главного управления ГСЧС Украины в Киеве.

На место происшествия прибыли спасатели 25-й Государственной пожарно-спасательной части. Пожарные установили, что на открытой территории горят три экскаватора JCB. Бойцы сразу же приступили к тушению пожара.

"В 23:59 спасатели локализовали возгорание, тем самым, не дав огню распространиться на рядом припаркованный технику и в 00:16 — ликвидировали", — говорится в сообщении.

В результате пожара три экскаватора сгорели полностью.

На месте было задействовано три единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 13 человек личного состава подразделений Главного управления.

Причина возгорания устанавливается.

Жертв и пострадавших нет.

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