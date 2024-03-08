Об этом говорится в заявлении на сайте компании.

Отмечается, что производство открыто по статье 252 ч.2 Уголовного кодекса – предварительно по факту умышленного поджога.

Компания SG сообщила, что заинтересована в быстром и объективном расследовании дела.

"Мы готовы предоставить денежное вознаграждение за информацию, которая поможет выяснить обстоятельства произошедшего, если кто-то стал свидетелем умышленного поджога", — говорится в заявлении.

Компания отмечает, что не намерена застраивать заповедную зону и расценивает ситуацию как атаку конкурентов, связанную с судебным спором за один из участков застройки.

Stolitsa Group является бизнесом с европейскими инвестициями и заявляет о планах защищать свою репутацию как от конкурентов, так и от медиа-атак.

Напомним, вечером 5 марта в Дарницком районе столицы вблизи озера Тягле на открытой территории произошло возгорание сухой травы и камыша несколькими очагами, площадь пожара составила более 3 Га. Представители Stolitsa Group оперативно среагировали на ситуацию и обратились в ГСЧС с просьбой в ликвидации чрезвычайного происшествия, ведь рядом с местом пожара находится площадка незавершенного строительства компании. Также в SG призвали СМИ проверять информацию о пожаре и не становиться участниками информационной атаки против компании.