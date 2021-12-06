Пожар на Оболони: огонь уничтожил восемь торговых павильонов столичного рынка

Пожарные ликвидировали возгорание в 00:03 понедельника, 6 декабря.

В Киеве вечером в воскресенье, 5 декабря, в результате пожара на рынке "Оболонь", расположенном на улице Героев Днепра, 41, сгорели восемь торговых павильонов.

Об этом сообщается на Facebook-странице Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве.

Отмечается, что информацию об инциденте чрезвычайники получили около 22:43 по местному времени. "Было установлено, что возгорание возникло в нескольких киосках, с распространением огня на расположенное рядом двухэтажное здание", — рассказали в ГСЧС.

Почти через час спасателям в составе 35 человек и восьми единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники удалось локализовать пожар на площади 200 кв. м. Окончательно возгорание было ликвидировано в 00:03 понедельника, 6 декабря.

Жертв и пострадавших в результате инцидента нет. "В результате пожара восемь торговых павильонов уничтожены огнем и 22 огнеборцам удалось спасти, — добавили чрезвычайники. — Причины и обстоятельства пожара будут устанавливаться правоохранительными органами".

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