Пожар на нефтебазе в Василькове: вокруг продолжаются бои, угрозы разлива горючего нет

Пожар на нефтебазе в Василькове: вокруг продолжаются бои, угрозы разлива горючего нет

Эвакуация не планируется, угрозы жизни людей нет.

Чрезвычайники подтверждают, что на территорию нефтебазы в Василькове Киевской области попал вражеский боеприпас, в частности, в резервуар.

Об этом во время телемарафона в эфире "1+1" рассказала пресс-секретарь ГСЧС Киевской области Виктория Рубан.

Так, она сказала, что зарегистрировано попадание боеприпаса в один из резервуаров нефтебазы. Вокруг продолжаются боевые действия, поэтому точнее оценить масштабы аварии пока сложно.

В то же время уже известно, что угрозы разлива горючего нет, однако определенные меры все же придется принять. Главное – не подходить людям к району горения.