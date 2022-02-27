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Пожар на нефтебазе в Василькове: вокруг продолжаются бои, угрозы разлива горючего нет

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Пожар на нефтебазе в Василькове: вокруг продолжаются бои, угрозы разлива горючего нет

Эвакуация не планируется, угрозы жизни людей нет.

Чрезвычайники подтверждают, что на территорию нефтебазы в Василькове Киевской области попал вражеский боеприпас, в частности, в резервуар.

Об этом во время телемарафона в эфире "1+1" рассказала пресс-секретарь ГСЧС Киевской области Виктория Рубан.

Так, она сказала, что зарегистрировано попадание боеприпаса в один из резервуаров нефтебазы. Вокруг продолжаются боевые действия, поэтому точнее оценить масштабы аварии пока сложно.

В то же время уже известно, что угрозы разлива горючего нет, однако определенные меры все же придется принять. Главное – не подходить людям к району горения.

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  • танки – около 100,
  • боевые бронированные машины – около 540,
  • пушки – 15,
  • ЗРК "Бук" – 1,
  • самолеты – 16,
  • вертолеты – 18.

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