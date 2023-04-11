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Пожар на Крещатике в Киеве ликвидирован: Кличко рассказал подробности и обнародовал фото

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
Дата публикации
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Горело на третьем этаже четырехэтажного учебного корпуса Киевского национального университета имени Карпенко-Карого.

Пожар, произошедший в центре Киева, на Крещатике, был ликвидирован.

Горело в помещении корпуса Киевского национального университета имени Карпенко-Карого.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

"Пожар произошел на Крещатике. Горело на третьем этаже четырехэтажного учебного корпуса Киевского национального университета имени Карпенко-Карого. Спасатели оперативно локализовали возгорание на площади 10 квадратных метров, а впоследствии ликвидировали пожар", — отметил Виталий Кличко.

Напомним, в Киеве на Позняках произошел пожар в жилом доме по улице Здолбуновской. Как сообщили сайту ТСН.ua в ГСЧС Киева, в многоэтажке загорелся мусор.

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Дата публикации
Просмотры
483
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