Пожар на АЗС в Киеве: появилось видео тарана бензоколонки

В Сети появилось видео как в воскресенье, 9 июля, автомобиль на скорости влетел в колонку на АЗС на Броварском проспекте в Киеве, после чего начался масштабный пожар.

Этот момент зафиксировали камеры наблюдения.

На опубликованных кадрах видно, как автомобиль буквально таранит колонку на АЗС. После этого сразу загорается огонь. С места аварии разбегаются люди и уезжают другие автомобили.

В полиции Киева сайту ТСН.ua рассказали, что пожар возник в результате столкновения с колонкой автомобиля "Ауди", 21-летний водитель которого не справился с управлением.

Огонь полностью уничтожил здание и наземное оборудование АЗС, а также 8 легковых автомобилей.

Пожар на АЗС в Киеве: автомобиль на скорости влетел в колонку

Напомним, ранее мэр столицы Виталий Кличко подтвердил, что пожар возник вследствие удара легкового автомобиля в заправочную колонку.

Читайте также: