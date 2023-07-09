Пожар на АЗС в Киеве: появилось видео тарана бензоколонки

Момент аварии зафиксировали камеры наблюдения.
В Сети появилось видео как в воскресенье, 9 июля, автомобиль на скорости влетел в колонку на АЗС на Броварском проспекте в Киеве, после чего начался масштабный пожар.
Этот момент зафиксировали камеры наблюдения.
На опубликованных кадрах видно, как автомобиль буквально таранит колонку на АЗС. После этого сразу загорается огонь. С места аварии разбегаются люди и уезжают другие автомобили.
В полиции Киева сайту ТСН.ua рассказали, что пожар возник в результате столкновения с колонкой автомобиля "Ауди", 21-летний водитель которого не справился с управлением.
Огонь полностью уничтожил здание и наземное оборудование АЗС, а также 8 легковых автомобилей.
Напомним, ранее мэр столицы Виталий Кличко подтвердил, что пожар возник вследствие удара легкового автомобиля в заправочную колонку.
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