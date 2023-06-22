Пожар долго не начинали тушить, человек прыгнул с 10 этажа: очевидцы о взрыве газа в Киеве

В ночь на 22 июня в многоэтажке в Днепровском районе Киева раздался взрыв. По предварительной информации, его вызвала утечка бытового газа. Были разрушены квартиры на трех этажах. Пока известно о двух погибших.

Житель дома Дмитрий Роздорожный рассказал на своей странице в Facebook, что взрыв прогремел около 3:30 ночи и был очень мощным.

Сначала показалось, что в здание попала ракета, говорит мужчина. Его семья проживает на первом этаже. Они сразу собрали вещи и выбежали из квартиры на улицу.

Первые минуты после взрыва

“Двери нового грузового лифта вылетели в подъезд. На улице все усеяно окнами, обломками бетона. Отбегаем от дома и видим что нет стены и есть небольшое воспламенение, откровенно небольшое. Стоит пыль”, – рассказал Дмитрий.

Он пишет, что сразу позвонил по телефону на линию “101”. В 3:35 ему сообщили, что спасатели уже выехали.

Житель многоэтажки жалуется, что первыми на место происшествия прибыли полицейские. Впрочем, вместо того чтобы помогать напуганным людям, расставляли конусы по улице, утверждает Дмитрий.

Человек выпрыгнул из окна 10 этажа

“3:42 – появляются первые пожарные машины. Из дома раздается крик "Помогите, пожар". Раздается долго и полон отчаяния. И повторяется десятки, сотни раз. 3:50 человек выпрыгивает из окна минимум 10 этажа. И, скорее всего, не выживает”, – рассказывает очевидец.

По словам Дмитрия, в 3:52 пожарные развернули первый рукав с торца дома. Через 20 минут, прошедших с момента взрыва, пламя охватило уже три этажа.

“Через 40 минут после начала пожара приезжает вторая вышка. Почти через час начинается полноценное тушение пожара, но обломки на земле под домом никто даже не думает тушить. На улице шесть скорых, но обезболивающее соседу колоть отказываются, а собственного у них якобы нет. У него боли в спине, он не травмировался”, – утверждает мужчина.

Отметим, что в полиции Киева журналисту ТСН.ua не подтвердили информацию о том, что один из жильцов дома прыгнул из окна многоэтажки. Однако очевидцы на месте происшествия утверждают, что видели это своими глазами.

Пожар долго не могли потушить

По словам Дмитрия, по состоянию на шесть утра пожар тушили уже три часа, тогда все еще горел 12 этаж, хотя взрыв газа был на 7-9 этажах.

“К чему эта зрада? К тому что на второй год прилетов у нас наверняка есть какие-то протоколы, но они совершенно не работают. Вас никто не спасет. Не пренебрегайте тревогами и носите с собой аварийный чемодан. Всегда и всюду!” – пишет мужчина.

Скриншот публікації Дмитра Роздорожного

Еще одна жительница Днепровского района Елена, чей дом расположен в нескольких километрах от места происшествия, тоже сетует – пожар долго не могли потушить.

"Два взрыва прогремели около 3:30 утра. Наш дом расположен где-то в трех километрах от места ЧП. Подумали, что это "прилет" или ПВО работает. В небо поднялся черный дым, а мониторинговые чаты начали писать о взрыве в доме по улице Малышко. Горело очень долго, густой черный дым был виден и в 4 утра, и в 5. Почему так долго не могли погасить – вопрос”, – рассказывает сайту ТСН.ua женщина.

Напомним, в Днепровском районе Киева продолжаются работы по ликвидации взрыва в многоэтажке. Пока известно о двух погибших. "По состоянию на 10 утра на месте происшествия погибли два человека, еще пять пострадали. Спасены 18 человек", — сообщили спасатели.

Сейчас идет демонтаж поврежденных конструкций с помощью автокранов. К ликвидации последствий взрыва от ГСЧС привлечены 102 спасателя и 19 автомобилей.

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