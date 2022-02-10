Поющий депутат Киевсовета Трубицын, которого поймали на миллионной взятке, находится в СИЗО

В НАБУ рассказали, что Трубицын никуда не исчезал от правоохранителей, его задержали примерно в 17:00.

Депутат Киевсовета от "Слуги народа" Владислав Трубицын, разоблаченный на получении неправомерной выгоды более миллиона гривен, задержан и находится в СИЗО. Вскоре правоохранители сообщат ему о подозрении.

Об этом сообщил исполняющий обязанности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук во время брифинга.

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По его словам, в ближайшее время прокуратура будет ходатайствовать об избрании меры пресечения Владиславу Трубицину. На вопрос журналистов, что известно о местонахождении других фигурантов дела, Грищук подчеркнул, что не может раскрыть эти подробности.

"После избрания меры пресечения, у нас будет больше возможностей об этом говорить. Мы предоставим информацию", — отметил он.

Что касается исчезновения Трубицына, сбежав на авто после того, как его разоблачили на взятке, директор НАБУ Артем Сытник опроверг эту информацию. Он рассказал, что передача взятки была назначена на 12:00, ранее НАБУ не могло задерживать. Только после передачи денег и задержания непосредственно получавшего их лица начались задержания других соучастников, в том числе и Трубицына. Около 17:00 милиция его задержала.

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Напомним, 9 февраля, НАБУ и САП разоблачили на взятке действующего депутата Киевского городского совета и еще пять человек. Впоследствии стало известно, что речь идет о депутате Киевсовета от "Слуги народа" Владислава Трубицына. По данным следствия, он с пятью соучастниками потребовал взятку от предпринимателя в обмен на разрешение уличной торговли в столице, в частности, на установление МАФов в разных районах Киева. Их разоблачили при передаче большей части этой суммы – 1,26 млн грн.

На скандал уже отреагировали и в партии "Слуга народа". "Мы ждем всестороннего и тщательного расследования дела антикоррупционными и правоохранительными органами. Надеюсь, реакция городского головы Киева на коррупцию в коммунальных предприятиях будет столь же быстрой", — отметила в партии.

Владислава Трубицына поймали на взятке более миллиона гривен | Новости Украины

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