Появился график отключения света в Киевской области — ДТЭК

Опубликован график отключения света для Киевской области.
Энергетическая компания ДТЭК "Киевские региональные электросети" опубликовала график отключения света для жителей Киевской области на 1 ноября.
Просмотреть его можно по ссылке.
Отключения должны продолжаться не более четырех часов для каждого потребителя. Однако возможна погрешность в пределах дополнительных 30-40 минут для переподключения электроснабжения между группами.
Напомним, мэр Киева Виталий Кличко предупреждал, что в течение дня 1 ноября в Киеве будут отключать свет. Это вынужденный шаг по устранению последствий российской ракетной атаки. Водоснабжение в столице уже полностью восстановилось.
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