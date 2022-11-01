Появился график отключения света в Киевской области — ДТЭК

Энергетическая компания ДТЭК "Киевские региональные электросети" опубликовала график отключения света для жителей Киевской области на 1 ноября.

Просмотреть его можно по ссылке.

Отключения должны продолжаться не более четырех часов для каждого потребителя. Однако возможна погрешность в пределах дополнительных 30-40 минут для переподключения электроснабжения между группами.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко предупреждал, что в течение дня 1 ноября в Киеве будут отключать свет. Это вынужденный шаг по устранению последствий российской ракетной атаки. Водоснабжение в столице уже полностью восстановилось.

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