Появилось видео с камеры наблюдения в одной из квартир дома, в которую попала российская ракета в Киеве

Появилось видео с камеры наблюдения в одной из квартир дома, в которую попала российская ракета в Киеве

Жители Киева показали видео с камер наблюдения.

В Киеве по ул. Лобановского в субботу, 26 февраля, российские оккупанты обстреляли жилой дом.

Также читайте Дроны РФ начали разведку всего побережья Одессы и реку Дунай: их сбивают

Владельцы квартиры в сети опубликовали видео, как российский снаряд уничтожает их жилье.

На видео видно, что сначала в доме все было спокойно, однако впоследствии туда попадает российский снаряд и уничтожает все имущество людей.

"У нас в зале теперь просто дыра", – говорят на видео владельцы квартири.

Напомним, в Киеве на улице Лобановского, 6а российская ракета попала в многоэтажку. Она разрушила квартиры примерно на шести этажах.