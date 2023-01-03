Появилось видео ракетного удара оккупантами по Киеву в канун Нового года

Появилось видео удара оккупантами по Киеву в канун Нового года.

Камеры во дворце культуры "Украина" зафиксировали момент прилета российской ракеты 31 декабря.

"Прилет вражеской ракеты серьезно повредил здание дворца "Украина". Однако, благодаря судьбе, зрительный зал остался невредимым", — говорится в сообщении дворца "Украина".

Администрация дворца призывает жителей Киева при возможности присоединяться к сбору средств на восстановление "Украины".

Во дворце "Украина" надеются снова открыть двери для зрителей уже в марте.

Дорогие украинцы! Прилет вражеской ракеты серьезно повредил здание дворца "Украина". Однако, благодаря судьбе, зрительный зал остался невредимым. Мы готовы сделать все от нас зависящее для восстановления дворца «Украина», но без вашей помощи нам не справиться. По возможности, присоединяйтесь к сбору средств на восстановление «Украины». Спасибо всем неравнодушным и искренне надеемся снова открыть для вас дверь дворца в марте! Быстрая ссылка для финансовой помощи дворца «Украина»: https://next.privat24.ua/payments/form/%7B%22token%22%20:%20%2215c5a80f9d4815c6f98c420605f7f66fgffvo8nq%22% Украина» Код по ЕГРПОУ 02221461 АО КБ «Приватбанк» RU 903052990000026009006706216 Благотворительные взносы для восстановления Дворца Опубликован Национальный дворец искусств Украина Вторник, 3 января 2023 г.

Напомним, что в последний день 2022 года российская армия совершила массированную атаку на Киев. Ракеты попали среди жилых домов в Соломенском районе. Один человек погиб на месте, еще семь получили ранения разной тяжести. Впоследствии еще один киевлянин скончался в больнице.

Кроме того, обломками была частично разрушена гостиница, поврежден дворец "Украина".

Снаряды российских ракет повредили Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко

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