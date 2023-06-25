В полиции показали видео из нагрудных камер, на котором видно, что происходило в первые минуты после попадания обломков ракеты по многоэтажке в Соломенском районе Киева.

Видео опубликовало Министерство внутренних дел.

"Первые минуты после повреждения многоэтажки в Соломенском районе Киева в результате ракетного удара российских окупантов. Патрульные совместно со спасателями помогали деблокировать людей из-под завалов, эвакуировали из разрушенных жилищ граждан и сопровождали их в безопасное место", — говорится в тексте под видео.

Появилось видео первых минут после попадания обломков по многоэтажке в Киеве

Ракетный удар по Киеву

Напомним, ночью 24 июня Россия пыталась атаковать Киев ракетами Х-101/555, которые выпустили из района Каспия. Сработали силы ПВО. В воздушном пространстве вокруг города было уничтожено более 20 ракет.

Впрочем, в результате попадания обломков ракеты в 25-этажное здание в Соломенском районе столицы возник пожар и случилось частичное разрушение многоэтажки: 16, 17, 18, 19 этажей. Больше всего пострадал 18 этаж. Из-за атаки погибли три человека, восемь – получили травмы.

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