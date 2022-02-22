Появилось видео ночных обстрелов из гранатомета РПГ-26 адвокатской конторы в Киеве

Взрыв раздался около 4 утра в здании по улице Дегтяревской, 25А.
Появилось видео ночных обстрелов адвокатской конторы в Киеве.
Видео обнародовал Telegram-паблик "Магнолия.TV".
Взрыв раздался около 4 утра в здании по улице Дегтяревской, 25А, где расположена адвокатская контора.
Предварительно выстрел произведен из гранатомета РПГ-26. Взрывом повреждены окна в кабинетах адвокатской конторы и фасад помещения.
Известно, что пострадавших в результате происшествия нет.
Правоохранители устанавливают причастных к преступлению лиц.
Напомним, в Киеве с помощью проектора и огромной стены каждый вечер "ободряют" соседей. На стене появляются следующие сообщения: "Нравица не нравица — империя развалица", "Путин х*йло! Ла-Ла-Ла-Ла...", "Любитесь чернобровые, но не с москалями", "ПТН-ПНХ" .
Читайте также:
- В Киеве возле Соломенского военкомата выстроилась большая очередь: видео
- Полномасштабная война с Россией: только начинается или уже незаметно началась
- Боевики так называемой ЛНР пригрозили Украине войной, если та не выведет свои войска со всей территории Луганской области
- РосСМИ смонтировали фейковый сюжет о том, как военные ВСУ якобы взорвали два автомобиля между Горловкой и Донецком.