Появилось видео ночных обстрелов из гранатомета РПГ-26 адвокатской конторы в Киеве

Появилось видео ночных обстрелов из гранатомета РПГ-26 адвокатской конторы в Киеве

Взрыв раздался около 4 утра в здании по улице Дегтяревской, 25А.

Появилось видео ночных обстрелов адвокатской конторы в Киеве.

Видео обнародовал Telegram-паблик "Магнолия.TV".

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Взрыв раздался около 4 утра в здании по улице Дегтяревской, 25А, где расположена адвокатская контора.

Предварительно выстрел произведен из гранатомета РПГ-26. Взрывом повреждены окна в кабинетах адвокатской конторы и фасад помещения.

Известно, что пострадавших в результате происшествия нет.

Правоохранители устанавливают причастных к преступлению лиц.

Напомним, в Киеве с помощью проектора и огромной стены каждый вечер "ободряют" соседей. На стене появляются следующие сообщения: "Нравица не нравица — империя развалица", "Путин х*йло! Ла-Ла-Ла-Ла...", "Любитесь чернобровые, но не с москалями", "ПТН-ПНХ" .

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