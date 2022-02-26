Появилось видео момента попадания снаряда в многоэтажку в Киеве

Жертв нет.

Появилось видео момента попадания российской ракеты в многоэтажку в Киеве на улице Лобановского, 6а.

Его опубликовал УНИАН.

Напомним, что снаряд попал в дом дважды. По предварительной информации, жертв нет. Производится эвакуация жителей.

В настоящее время существует угроза разрушения 22-23 этажа, сообщили в ГСЧС.

Ранее владельцы квартиры в Сети опубликовали видео, как российский снаряд уничтожает их квартиру. На видео видно, что сначала в доме все было спокойно, однако впоследствии туда попадает российский снаряд и уничтожает имущество людей.

"У нас в зале теперь просто дыра", — говорят на видео владельцы квартиры.

Отметим: