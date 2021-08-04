Появилось видео, как выводили мужчину со взрывчаткой из здания Кабмина

Появилось видео, как выводили мужчину со взрывчаткой из здания Кабмина

Задержанный является ветераном АТО и имеет контузию.

Появилось видео, как выводили мужчину со взрывчаткой из здания Кабмина.

Он извинился перед полицейскими и сказал, что "просто так надо было сделать".

Задержанный был сапером в "Айдаре". По словам депутата Антона Головенко, нападавшего зовут Владимир, он ветеран АТО (служил сапером в батальоне "Айдар" и был контужен).

Напомним, по состоянию на 11:30 стало известно о задержании мужчины со взрывчаткой.

В полиции подтвердили, что мужчина воевал на Донбассе, был дважды ранен. Его жизненные обстоятельства заставили его захватить Кабмин. Но какие — не сообщается.

Переговоры проводил товарищ ветерана АТО, который помог полиции задержать его. Человек, который вел переговоры, заявил, что Владимир много работал на СТО. Сами переговоры длились минут 10. Сила не применялась. Граната действительно была боевая.

Теперь мужчине грозит до 15 лет тюрьмы за захват заложников — тех, кто пытался с ним поговорить.

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