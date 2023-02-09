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Появились фото с места мощного взрыва на заводе в Киеве

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
Просмотры
1862
Время на прочтение
1 мин
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Появились фото с места мощного взрыва на заводе в Киеве

Фото: КГГА

Шесть пострадавших достали из-под завалов. Спасательно-розыскные работы продолжаются.

Сегодня, 9 февраля, на территории бывшего завода в Дарницком районе Киева раздался взрыв.

В Сети появились фото ликвидации последствий взрыва.

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По предварительной информации, причиной взрыва мог стать газовый баллон, размещенный внутри помещения. После этого в одноэтажном складском помещении произошло разрушение здания.

В результате трагедии погиб один человек, троих удалось спасти. Из-под завалов достали шесть человек. Спасательно-розыскные работы продолжаются.

Полицейские Киева возбудили уголовное производство по факту нарушения правил безопасности во время выполнения работ.

© Полиция Киева / Facebook
Фото: Полиция Киева / Facebook
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Все, что известно о взрыве – в материале ТСН.ua.

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Дата публикации
Просмотры
1862
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