Появились фото ракеты, которую сбили в Бучанском районе на Киевщине

Силы противовоздушной обороны сегодня в 5:28 сбили ракету в Бучанском районе Киевской области.

Фото обломков обнародовал Бучанский городской совет.

Бойцы ВСУ сбили российскую ракету типа Х-101 с помощью "Иглы". На месте падения возник пожар.

"Наряд Бучанского ГФТХ прибыл на место происшествия сразу после убытия, и вместе с полицией и ГСЧС принимал участие в ликвидации последствий", — отметили "Добровольцы Бучи".

Напомним, в одном из районов Киевской области утром 9 мая полицейские обнаружили воронку, образовавшуюся после атаки оккупантов.

В ночь на 9 мая российские оккупанты осуществили запуски 25 крылатых ракет "Калибр" и Х-101/Х-555 по Украине. Силы ПВО уничтожили 23 ракеты.

Читайте также: