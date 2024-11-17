Появились фото последствий массированной атаки РФ на Киевщину

В Киевской области из-за обстрелов повреждены дома, гаражи и автомобили, одна женщина получила травмы.
В Киевской области в результате вражеской атаки пострадал один человек. Женщине была оказана необходимая медицинская помощь, от госпитализации она отказалась.
Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Полицейские зафиксировали значительные повреждения: 21 частный дом, пять хозяйственных построек, несколько гаражей и автомобилей, а также административное здание.
Правоохранители продолжают работать на месте происшествия и фиксировать последствия атаки.
Напомним, 17 ноября Украина подверглась массированному обстрелу со стороны России. Оккупанты атаковали дронами, крылатыми и аэробалистическими ракетами, в том числе по энергетической инфраструктуре.
Читайте также: