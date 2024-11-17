Появились фото последствий массированной атаки РФ на Киевщину

В Киевской области из-за обстрелов повреждены дома, гаражи и автомобили, одна женщина получила травмы.

В Киевской области в результате вражеской атаки пострадал один человек. Женщине была оказана необходимая медицинская помощь, от госпитализации она отказалась.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Полицейские зафиксировали значительные повреждения: 21 частный дом, пять хозяйственных построек, несколько гаражей и автомобилей, а также административное здание.

Последствия вражеской атаки в Киевскую область/Фото: МВД Украины

Последствия вражеской атаки в Киевскую область/Фото: МВД Украины

Последствия вражеской атаки в Киевскую область/Фото: МВД Украины

Последствия вражеской атаки в Киевскую область/Фото: МВД Украины

Правоохранители продолжают работать на месте происшествия и фиксировать последствия атаки.

Напомним, 17 ноября Украина подверглась массированному обстрелу со стороны России. Оккупанты атаковали дронами, крылатыми и аэробалистическими ракетами, в том числе по энергетической инфраструктуре.

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