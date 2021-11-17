Повышение проезда в столице в 2,5 раза шокирует – глава киевской ячейки "Слуги народа"

Горожанам, где нет метро, доехать на работу и с работы в день будет стоить 80 грн.

Новость о повышении проезда в общественном транспорте Киева в 2,5 раза от 1 января 2022 откровенно шокирует.

Об этом на своей странице в фейсбуке написала глава киевской ячейки "Слуги народа" Леся Зарубанная.

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"В КГГА сообщают — с Нового года одна поездка в коммунальном транспорте (метрополитене, трамвае, троллейбусе, автобусе) в случае приобретения разового билета будет стоить 20 грн. Заслуживают ли такие изменения киевляне, которые не видят ни запуска новых обещанных станций метро, ни качественного и своевременного ремонта мостов, ни запуска новых и нужных автобусных маршрутов, киевляне, которые часами из-за пробок и ремонтов добираются на работу и часто вынуждены подолгу на остановках ждать общественный транспорт. Готовы ли горожане платить в 2,5 раза больше, чем сейчас? Уверена, что нет", — написала политик.



Зарубанная также задает вопрос: "Где людям брать средства, чтобы оплачивать новые тарифы?"

"Получается, жителю Троещины, Виноградаря или других частей города, где нет метро, доехать на работу и с работы в день будет стоить 80 грн. На автобус до метро утром и вечером он будет тратить 40 грн, плюс 40 грн на метро туда и обратно", — возмущается глава киевской ячейки "Слуги народа".



По словам Леси Зарубанной, сначала необходимо решить транспортные проблемы, с которыми сталкиваются жители столицы, разработать новые удобные транспортные развязки и маршруты, запустить метро по всему городу, а потом уже повышать стоимость проезда.



"Представители "Слуги Народа" в Киеве выступают против повышения цен на проезд в Киеве. Мы будем делать все возможное, чтобы цены на проезд не повышались. Пока ищем юридические механизмы, как этого не допустить", — добавила политик.

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