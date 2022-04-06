Повторное вторжение России в Киевскую область все еще возможно – CNN

РФ может распространить свои силы и присутствие за пределы Луганской и Донецкой областей, заявил советник США по безопасности.
Долгосрочные цели президента России Владимира Путина непонятны, однако повторное вторжение в Киевскую область все еще возможно, несмотря на стратегический сдвиг РФ и текущие переговоры с Украиной.
Об этом пишет CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника по обороне и американских и европейских чиновников.
"Чтобы защитить любую территорию, которую она захватывает на востоке, мы ожидаем, что Россия потенциально может распространить свои силы и присутствие еще глубже в Украине за пределы Луганской и Донецкой областей", — сказал советник США по национальной безопасности Джейк Салливан 4 апреля.
"По крайней мере, это намерения и планы", — добавил он.
Салливан также сообщил, что США ожидают, что Россия продолжит наносить авиационные и ракетные удары по Украине, в частности, по городам Киев, Одесса, Харьков и Львов.
"Цель России, в конце концов, – максимально ослабить Украину", – подчеркнул советник США по национальной безопасности.
Напомним, 5 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия не откажется от своего широкомасштабного наступления на Украину, однако в ближайшие недели попытается сосредоточить свои силы на полном захвате Донбасса.
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