"Вряд ли удастся" — Данилов оценил вероятность повторного наступления на Киев

Секретарь СНБО отметил, что Украина контролирует ситуацию на границе с Беларусью, в частности, каждый день получает данные разведки относительно того, что там происходит.

Повторное наступление России на Киев вряд ли удастся.

Кроме того, сейчас Украина контролирует ситуацию на границе с Беларусью.

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов сказал в интервью LB.UA.

"Россияне не исключают для себя вопрос, который они задали 24 февраля, когда перешли в активную фазу – это уничтожение нас как государства, ликвидация военно-политического руководства нашей страны. Они своих планов не меняли. Поэтому для нас в этом ничего удивительного нет. Другое дело, что это им не удалось, и будем считать, что вряд ли удастся", – убежден секретарь СНБО.

Данилов добавил, что Украина контролирует ситуацию на границе с Беларусью, в частности, каждый день получает данные разведки относительно того, что там происходит.

Секретарь СНБО сообщил, что Украина принимает "определенные меры" – среди прочего "была проверка областей по поручению президента, которые являются пограничными к Беларуси, насколько мы готовы будем встречать, если будет открытое наступление со стороны Беларуси".

Данилов подчеркнул, что разведка считает, что этого пока не будет.

Напомним, главнокомандующий Валерий Залужный заявил, что война, а точнее, активная ее фаза, вероятнее всего, будет продолжаться и в 2023 году, а Россия может снова попытаться атаковать Киев.

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