Повторение десантной операции РФ в окрестностях Киева невозможно — Воздушные силы

Аэродромы, которые противник использует на территории Беларуси, под пристальным наблюдением наших разведок, поэтому будем реагировать сразу, если будут какие-то угрозы, отметил Юрий Игнат.

Украинские военные готовы к очередным учениям, которые начались в Беларуси, и будут реагировать в случае любой угрозы.

Об этом сообщил спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона "Единые новости" 16 января.

"Мы будем наблюдать за этими учениями. Аэродромы, которые противник использует на территории Беларуси, под пристальным наблюдением наших разведок. Поэтому будем реагировать сразу, если будут какие-то угрозы. Сейчас особых признаков угрозы нет, говорить о какой-то огромной группировке нельзя", — сказал спикер.

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Относительно перебрасывания РФ восьми истребителей в Беларусь и четырех транспортных самолетов, Игнат отметил, что здесь "ничего особенного нет".

"Запланировали они обучение, то, пожалуй, какая-то цель у них есть. Возможно, перегруппировка войск, переброска еще каких-то дополнительных сил. А может, наоборот — перебросят на восточное направление. Они уже таскали и комплексы С-300, и бронетехнику несколько месяцев назад ", – добавил он.

Юрий Игнат заверил, что повторение десантной операции в окрестностях Киева – сегодня совсем нереалистичный сценарий.

"Тогда мы не ожидали такого дерзкого хода от России. Тогда не удалось захватить, не удастся и сейчас. Теперь пролететь просто так в столицу и высадить десант из ИЛ-76 не удастся никоим образом, и до границы не удастся долететь. Здесь можно спать спокойно ", — добавил спикер.

Напомним, в Беларуси сегодня стартовали совместные с РФ масштабные учения военной авиации. Ожидается, что они продлятся до 1 февраля. Эти учения привлекли особое внимание из-за опасений, что Беларусь может непосредственно участвовать в новом российском наступлении на Украину.

Ранее в министерстве обороны США заявили, что не видят признаков того, что Беларусь намерена вступить в войну против Украины, несмотря на участие в совместных учениях с россией.

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