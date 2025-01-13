Повреждены жилые здания, автомобили и медучреждения: обнародованы последствия ночной атаки "шахедами" на Киевщину (фото)

Полиция Киевщины призывает жителей области во время воздушных тревог немедленно направляться в укрытия и соблюдать правила безопасности.

В понедельник, 13 января, оккупанты в очередной раз атаковали Киевскую область вражескими беспилотниками.

Полиция Киевщины обнародовала последствия ночной атаки "Шахедами".

"В результате падения обломков повреждены четыре частных дома, забор, общежитие, помещение больницы и четыре транспортных средства, среди которых автомобиль скорой помощи", – говорится в сообщении.

Последствия вражеской атаки беспилотниками на Киевщину в ночь на 13 января / Фото: Полиция Киевской области

Информации о пострадавших пока нет.

На месте происшествия работают следователи, специалисты-криминалисты и взрывотехники полиции в Киевской области.

Последствия вражеской атаки беспилотниками на Киевщину в ночь на 13 января / Фото: Полиция Киевской области

Полиция Киевщины призывает жителей области во время воздушных тревог немедленно направляться в укрытия и строго соблюдать правила безопасности.

Напомним, в ночь на 12 января РФ атаковала Украину ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-иммитаторами разных типов с направлений Миллерово, Орел, Брянск, Курск в России.

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