Повреждены жилые здания, автомобили и медучреждения: обнародованы последствия ночной атаки "шахедами" на Киевщину (фото)

Полиция Киевщины призывает жителей области во время воздушных тревог немедленно направляться в укрытия и соблюдать правила безопасности.
В понедельник, 13 января, оккупанты в очередной раз атаковали Киевскую область вражескими беспилотниками.
Полиция Киевщины обнародовала последствия ночной атаки "Шахедами".
"В результате падения обломков повреждены четыре частных дома, забор, общежитие, помещение больницы и четыре транспортных средства, среди которых автомобиль скорой помощи", – говорится в сообщении.
Информации о пострадавших пока нет.
На месте происшествия работают следователи, специалисты-криминалисты и взрывотехники полиции в Киевской области.
Полиция Киевщины призывает жителей области во время воздушных тревог немедленно направляться в укрытия и строго соблюдать правила безопасности.
Напомним, в ночь на 12 января РФ атаковала Украину ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-иммитаторами разных типов с направлений Миллерово, Орел, Брянск, Курск в России.
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