Повреждены дома, здание кафе и автомобиль: в Киевской области фиксируют последствия атаки дронов (фото)

В четверг, 23 января, оккупанты нанесли очередной удар беспилотникам по Киевской области.
В Киевской области полицейские фиксируют последствия атаки российских беспилотников на столичный регион: повреждены дома, здание кафе, автомобиль и забор.
Об этом сообщает полиция Киевской области.
"Сегодня, 23 января, оккупанты нанесли очередной удар беспилотниками по Киевской области. По состоянию на утро в одном из районов повреждены четыре частных дома, автомобиль, здание кафе и забор", – говорится в сообщении.
Информация о пострадавших пока не поступала.
На месте происшествия работают группы реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа и взрывотехники полиции Киевской области, продолжающие документировать последствия атаки.
Полиция Киевщины призывает жителей во время воздушных тревог следовать в укрытия, соблюдать правила безопасности и сообщать о подозрительных предметах на спецлинию "102".
Ранее сообщалось, что в Киевской области работают силы ПВО.