Повреждены дома, здание кафе и автомобиль: в Киевской области фиксируют последствия атаки дронов (фото)

В четверг, 23 января, оккупанты нанесли очередной удар беспилотникам по Киевской области.

В Киевской области полицейские фиксируют последствия атаки российских беспилотников на столичный регион: повреждены дома, здание кафе, автомобиль и забор.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

"Сегодня, 23 января, оккупанты нанесли очередной удар беспилотниками по Киевской области. По состоянию на утро в одном из районов повреждены четыре частных дома, автомобиль, здание кафе и забор", – говорится в сообщении.

Последствия атаки вражеских дронов Киевской области/Фото: Полиция Киевской области

Информация о пострадавших пока не поступала.

Последствия атаки вражеских дронов Киевской области/Фото: Полиция Киевской области

На месте происшествия работают группы реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа и взрывотехники полиции Киевской области, продолжающие документировать последствия атаки.

Последствия атаки вражеских дронов в Киевскую область/Фото: Полиция Киевской области

Полиция Киевщины призывает жителей во время воздушных тревог следовать в укрытия, соблюдать правила безопасности и сообщать о подозрительных предметах на спецлинию "102".

Ранее сообщалось, что в Киевской области работают силы ПВО.

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