Повреждены дома и травмированы люди: последствия вражеской атаки дронами в Киевскую область (фото)

В Броварском районе после удара беспилотников ликвидирован пожар на предприятии.
В результате вражеской атаки БпЛА 23 марта 2025 года на Киевщину в Бучанском районе травмирована женщина 1997 года рождения и мужчина 1976 года рождения. Предварительно у пострадавших незначительные травмы обломками и острая реакция на стресс. Необходимая медицинская помощь оказывается.
Об этом информирует временный исполняющий обязанности главы Киевской областной государственной администрации Николай Калашник в сообщении в социальных сетях.
- Также в Бучанском районе повреждены 3 частных дома и автомобиль.
- Еще один частный дом поврежден в Фастовском районе.
- В Броварском районе ликвидирован пожар на предприятии.
"Все оперативные службы продолжают фиксировать и ликвидировать последствия вражеской атаки. Более подробная информация впоследствии", — говорится в сообщении.
Напомним, что в столице в результате атаки произошло возгорание в заведении питания и на высотном этаже многоквартирного дома.
Читайте также: