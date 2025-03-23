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Повреждены дома и травмированы люди: последствия вражеской атаки дронами в Киевскую область (фото)

Повреждены дома и травмированы люди: последствия вражеской атаки дронами в Киевскую область (фото)

Россияне атаковали дронами Киевскую область / Фото: t.me/Mykola_Kalashnyk

В Броварском районе после удара беспилотников ликвидирован пожар на предприятии.

В результате вражеской атаки БпЛА 23 марта 2025 года на Киевщину в Бучанском районе травмирована женщина 1997 года рождения и мужчина 1976 года рождения. Предварительно у пострадавших незначительные травмы обломками и острая реакция на стресс. Необходимая медицинская помощь оказывается.

Об этом информирует временный исполняющий обязанности главы Киевской областной государственной администрации Николай Калашник в сообщении в социальных сетях.

  • Также в Бучанском районе повреждены 3 частных дома и автомобиль.
  • Еще один частный дом поврежден в Фастовском районе.
  • В Броварском районе ликвидирован пожар на предприятии.

"Все оперативные службы продолжают фиксировать и ликвидировать последствия вражеской атаки. Более подробная информация впоследствии", — говорится в сообщении.

Напомним, что в столице в результате атаки произошло возгорание в заведении питания и на высотном этаже многоквартирного дома.

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