«Повреждено 6 домов», — Кличко показал, как спасают людей после обстрела Подольского района

«Повреждено 6 домов», — Кличко показал, как спасают людей после обстрела Подольского района

По его словам, пострадали четверо детей. Один человек погиб, 19 человек госпитализированы. На месте работают спасатели и медики, которые продолжают разбирать завалы.

Мэр Киева Виталий Кличко на своїй странице в Facebook выложил видео, в котором показал последствия российского ракетного удара по Подольскому району столицы.

«Прилетел снаряд. Мы видим большую воронку. Что ужасно – рядом находится детский сад и школа. Повреждены 6 домов. Они уже непригодны для жизни», – рассказал Кличко.

Ранее Виталий Кличко призвал киевлян не пренебрегать сигналами тревоги и сразу следовать в укрытие.