Поврежденные дома, разбросанные обломки ракет и пострадавшие: в ГСЧС показали последствия ракетной атаки на Киев

Российские оккупанты во время ракетной атаки на Киев 25 марта повредили трехэтажное здание спортзала. Кроме того, в разных районах города есть повреждение частных домов и падение обломков ракет.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Как стало известно, в Печерском районе повреждено трехэтажное здание спортзала. Предварительно пострадали два человека, которым врачи оказывают необходимую помощь. На месте продолжаются поисково-спасательные работы. Спасатели разбирают завалы.

“Дарницкий район: есть повреждение частного дома. Голосеевский район: в лесополосе обнаружены обломки ракеты. В Днепровском и Соломенском районах, предварительно, падение обломков, без пострадавших. В настоящее время спасатели обследуют территории. На местах работают спасатели, правоохранители проводят следственные действия”, – рассказали в ГСЧС.

Повреждение в Киеве в результате падения обломков ракет 25 марта/Фото: ГСЧС Киева

Повреждение в Киеве в результате падения обломков ракет 25 марта/Фото: ГСЧС Киева

Повреждение в Киеве в результате падения обломков ракет 25 марта/Фото: ГСЧС Киева

Напомним, что после российской атаки на Киев в понедельник, 25 марта, было зафиксировано падение обломков воздушных целей в разных районах столицы.

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