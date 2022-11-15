Повреждена крыша, разрушены перекрытия: ракета попала в дом мирных жителей Киевщины (фото)

По предварительным данным, потерпевших нет.

Вражеская ракета попала в дом мирных жителей одного из районов Киевщины.

Повреждена крыша, разрушена часть перекрытия.

Об этом сообщил руководитель полиции Киевской области Андрей Небытов.

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"В настоящее время полицейские проводят осмотр места происшествия и фиксируют последствия атаки кафиров", — добавил он.

По предварительным данным, потерпевших нет.

Ранее глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил, что в Киевской области силы противовоздушной обороны сбили несколько объектов, запущенных российскими войсками по территории Украины.

Напомним, оккупанты нанесли удар по Киеву и области. Зафиксировано попадание в жилые дома в Печерском районе. Известно об одном погибшем.

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