Массированная ночная атака Киева 8 мая: что известно о повреждениях и пострадавших

Есть пострадавшие в Святошинском и Соломенском районах столицы.

Россия ночью 8 мая совершила массированный обстрел Киева иранскими БпЛА "Shahed" ("Шахед"). В столице раздавались взрывы.

Как сообщают в Киевской городской военной администрации (КМВА), в результате воздушной атаки в Святошинском районе столицы, вероятно, из-за падения обломков повреждены 7 авто и еще один автомобиль горел.

Кроме того:

зафиксировано падение обломков на жилой дом, повреждены окна, фасады;

есть падение обломков на проезжую часть;

травмированы 5 человек, им оказана медицинская помощь.

Досталось и Соломенскому району. Там, по данным КМВА, поврежден резервуар (5т) с утечкой дизельного топлива (без возгорания). На стоянке повреждено 15 грузовых и 5 легковых автомобилей.

"Также, вероятно из-за обломков, была повреждена газовая труба высокого давления с последующим горением газового факела, газ перекрыт, пожар ликвидирован", — сообщил глава КМВА Сергей Попко.

По его словам, информация по разрушениям и пострадавшим во всех районах города уточняется.

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В столице воздушную тревогу объявили поздно вечером 7 мая. Опасность продолжалась свыше 3,5 часов. Киевлян предупредили об угрозе БПЛА и работе ПВО.

Ночью, 8 мая, и на левом, и на правом берегах столицы раздались взрывы.

"Трое пострадавших на месте взрыва в Соломенском районе и один — в Святошинском. Помощь медиков получают на месте", — сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Всего в ночь на понедельник, 8 мая, силы ПВО обнаружили и уничтожили более 30 иранских БПЛА "Shahed", атаковавших Киев по разным направлениям.

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