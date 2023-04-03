"Повредил технику СМИ в лавре": священнику УПЦ МП выдвинули подозрение

Отмечается, что инцидент произошел на территории Киево-Печерской Лавры.

В Киеве полиция сообщила о подозрении священнику УПЦ МП за препятствование журналистской деятельности.

Об этом идет речь в сообщении полиции Киева в понедельник, 3 апреля.

Отмечается, что инцидент произошел в четверг, 30 марта, на территории Киево-Печерской лавры. Во время съемки сюжета один из священнослужителей повредил оборудование оператора.

"Представитель духовенства Киево-Печерской лавры повредил технику съемочной группы СМИ", — говорится в сообщении.

В полиции сообщили, что произошедшее задокументировали данное событие и приступили к досудебному расследованию.

"Установлено, что во время работы съемочной группы представитель духовенства вырвал у оператора микрофон и сломал крепеж на камере", — говорится в сообщении.

В частности, санкция статьи предусматривает штраф до 50 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет. Досудебное расследование продолжается.

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