Повредил флагшток и залил лестницы КГГА красной краской: в Киеве мужчине сообщили о подозрении (фото)

Повредил флагшток и залил лестницы КГГА красной краской: в Киеве мужчине сообщили о подозрении (фото)

Мужчина объяснил свои действия тем, что так он хотел привлечь внимание общества.

В Киеве сообщено о подозрении мужчине, который повредил флагшток возле здания КГГА. Кроме того, он облил красной краской лестницы возле КГГА. Также мужчина залил постамент с государственным флагом и табличкой "Украинский национальный флаг поднят 24 июля 1990 года".

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"Под процессуальным руководством Шевченковской окружной прокуратуры города Киева следователями полиции сообщено о подозрении мужчине по факту совершения хулиганских действий, а именно повреждения флагштока у здания КГГА (ч. 1 ст. 296 УК Украины)", — говорится в сообщении.

Досудебным расследованием установлено, что 24 августа 2021 года примерно в 13:00 неизвестный мужчина, находясь возле здания Киевской городской государственной администрации по адресу: г. Киев, ул. Крещатик, 36, облил себя и флагшток красной краской, объяснив свои действия тем, что так он хотел привлечь внимание общества.

Правонарушитель был задержан на месте происшествия.

Задержанным оказался 34-летний уроженец Запорожской области.

Полиция Киева / Facebook

Сейчас ему сообщено о подозрении по факту совершения хулиганских действий и решается вопрос об избрании меры пресечения.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Напомним, в Киеве мужчина совершил самосожжение во время парада ко Дню Независимости, его быстро потушили.

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