Повлияют ли морозы на отключение света: в YASNO рассказали о распределении электричества

Почему во время темно-серых слотов в графиках отключаются не все дома в группе.

Несмотря на сильные морозы, у жителей Киева остаются графики отключения света.

Об этом написал гендиректор компании-поставщика электроэнергии Yasno Сергей Коваленко.

"В последнее время (особенно после того, как в Киеве увеличили объемы потребления) часто вижу вопрос, почему во время темно-серых слотов в графиках отключаются не все дома, которые есть в одной группе. Хотя раньше все отключались вместе. Здесь ответ прост. Иногда простой. ограничения от "Укрэнерго" могут быть такими, что всю группу отключать и не нужно", — рассказал Коваленко.

По словам гендиректора, поставщики следят за справедливым распределением электричества.

"Это значит, что если сегодня были отключены 1-5 подгруппы, то завтра при таких же ограничениях — 5-10 подгруппы. И наоборот", — отметил он.

Напомним, теперь киевляне могут узнавать об отключении света из-за СМС-сообщения.

Тем временем в "Укрэнерго" сообщили об изменениях в графике отключений электроэнергии.

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