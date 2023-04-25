Повестки любителям дрифта могут вручать не только в Киеве — патрульная полиция

Военнослужащие также заинтересованы в проверке документов и приглашении таких лиц.
В патрульной полиции не исключают, что после Киева и в других городах будут вручать любителям дрифта повестки о прибытии в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (военнокоматов).
Об этом заявил первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий в эфире телемарафона.
Белошицкий подчеркнул, что патрульная полиция неоднократно предупреждала столичных любителей уличных гонок по поводу неуместности их поведения во время полномасштабного вторжения.
"Это не есть какой-то рядовой случай, уже достаточно продолжительный период времени мы реагировали на такие акции, на такие действия и сообщения граждан, поэтому в данном случае объединили усилия. Возможно, в будущем будем реагировать, и не только в Киеве такое может применяться. Военнослужащие также были заинтересованы в проверке документов и приглашении таких лиц", — сказал он.
Напомним, в Киеве представители военкомата раздавали повестки на собрании "дрифтеров". По словам заместителя начальника департамента патрульной полиции Алексея Белошицкого, это очередное напоминание для "любителей форсажа", а также тех, кто и дальше не осознает, что в стране война.
Читайте также:
- Отправлял по почте муляжи вместо стиков для IQOS: мошенник из пригорода Киева обманул три сотни клиентов (фото, видео)
- В Киевской области мужчина выпал с 9 этажа: очевидцы говорят, что перед смертью он кричал, что "Россия победила"
- Какие штрафы угрожают за трудоустройство работника без военного билета: в ТЦК дали ответ