Повестки любителям дрифта могут вручать не только в Киеве — патрульная полиция

В патрульной полиции не исключают, что после Киева и в других городах будут вручать любителям дрифта повестки о прибытии в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (военнокоматов).

Об этом заявил первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий в эфире телемарафона.

Белошицкий подчеркнул, что патрульная полиция неоднократно предупреждала столичных любителей уличных гонок по поводу неуместности их поведения во время полномасштабного вторжения.

"Это не есть какой-то рядовой случай, уже достаточно продолжительный период времени мы реагировали на такие акции, на такие действия и сообщения граждан, поэтому в данном случае объединили усилия. Возможно, в будущем будем реагировать, и не только в Киеве такое может применяться. Военнослужащие также были заинтересованы в проверке документов и приглашении таких лиц", — сказал он.

Напомним, в Киеве представители военкомата раздавали повестки на собрании "дрифтеров". По словам заместителя начальника департамента патрульной полиции Алексея Белошицкого, это очередное напоминание для "любителей форсажа", а также тех, кто и дальше не осознает, что в стране война.

Читайте также: