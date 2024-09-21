Поверка счетчиков: кто может отказаться от этой процедуры

Есть две категории граждан, которых избавили от необходимости осуществлять поверку счетчиков на время войны.

Если вовремя не производить поверку счетчиков вовремя, их показы не будут учитываться при начислении платы за коммунальные услуги, а значит, потребителям придется платить значительно больше.

Однако есть те, кому делать поверку на газ, воду и электроэнергию не обязательно.

В Украине действует постановление правительства от 7 апреля 2023 г. №440, которое предусматривает, что есть две категории граждан, которых лишили необходимости осуществлять поверку счетчиков на время войны:

жителей временно оккупированных территорий (процедуру проверки счетчиков этой категории граждан следует пройти в течение трех месяцев после завершения военного положения);

жителей зоны активных боевых действий (им на проверку приборов учета дается шесть месяцев после окончания военного положения).

Следует отметить, что поверка осуществляется не каждый год, а после срока, определенного поставщиками услуг – три и более лет.

Электронные счетчики на свет в многоэтажках без поверки контролируют энергетики, поэтому их владельцам не стоит беспокоиться.

Напомним, в Украине с начала полномасштабного вторжения РФ долги за коммуналку увеличились на треть.

Фейковая ревизия счетчиков: кто снимает показатели и как не стать жертвой мошенников

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