Повалил на пол и бил ногами: в Белой Церкви мужчина напал на сотрудницу АЗС (фото, видео)

Полицейские Киевщины задержали обидчика, избившего работницу АЗС в Белой Церкви На одной из автозаправочных станций злоумышленник дерзко и цинично избил продавщицу. Сначала он нанес потерпевшей удары руками. Повалив на пол, ударил ее ногой в голову и продолжал бить руками. "Мне стыдно, я ничего не помню", – оправдывается злоумышленник. Правоохранители задержали фигуранта и доставили его в управление полиции. Следователи Белоцерковского управления полиции Киевщины по процессуальному руководству Белоцерковской окружной прокуратуры сообщили злоумышленнику о подозрении по факту совершения хулиганских действий [ч.3 ст.296 УКУ]. Ему грозит до 5 лет заключения. Узнайте об оперативных и достоверных новостях Киевщины на нашем Telegram-канале https://t.me/policekyivregion. #полиция #полицияКиевщины МВД Украины Обозреватель Телеканал "Прямой" Факты недели Взгляд Киевщина LIVE 1+1 media УНН. Украинские Национальные Новости СТБ Взгляд Киевщина — информационное агентство Телеканал ICTV ТСН Неделя УНИАН Мы — Украина Моя Киевщина Телеканал ICTV Факты недели Телеканал "Прямой" Цензор.НЕТ УНИАН Взгляд Киевщина — информационное агентство