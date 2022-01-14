Поваленные деревья, разбитые авто и погибший: в Киеве непогода наделала бедствия

По неофициальной информации, в результате непогоды погиб один человек.

В пятницу, 14 января, всю Украину накрыл шквальный ветер — ураган срывал крыши со зданий, рекламные щиты, новогодние украшения, вырывал деревья с корнями, а по стране прокатился "елкопад". По состоянию на вечер в Киеве спасатели продолжают ликвидировать последствия непогоды.

Об этом сообщает КАРС "Киевская служба спасения".

По данным спасателей, вечером с балкона жилого дома на улице Северной, 2-Д ветер сорвал нависавший над прохожими лист металла. Впоследствии на улице Кибальчича, 4 спасателя с помощью автобашни убрали письмо шифера, что снесло ветром на дерево. Два вызова поступили в связи с повреждением рекламных щитов. В частности, в 18:02 по ул. Перова, 44, в 20:14 – на ул. Пражскую, 8.

В результате сильного ветра есть пострадавшие и, по неофициальной информации, один человек погиб. Приблизительно в 21:00 на ул. Верховинную 35, Святошинский район, в результате падения дерева на автомобиль пострадали два человека. Пострадавшие деблокированы, один человек госпитализирован. В то же время, по словам местных, ставших очевидцами происшествия, предварительно пострадали 3 человека. Один человек погиб. Соответствующее видео последствия разместил "Информатор Киев".

Также в этом районе от ветра упали два столба. Дерево и электроопоры разбили 4 автомобиля. Еще часть автомобилей повреждена от проволоки и ограды.

В другом районе — Минского массива на выезде из Киева, во время движения автомобиля на транспортное средство упала сосна, которая перекрыла движение по проезжей части. Дерево разбило автомобиль. Подстраждал ли кто-то в нем — неизвестно.

Напомним, по словам метеорологов, в Киеве впервые за почти полтора столетия ветер разогнался до 23 м/сек: или — 80 км/ч.

Также ветреную погоду отмечают выходными, 15-16 января. 15 января в Украине из-за сильного ветра объявлен I уровень опасности, желтый, а на высокогорьях Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (III уровень). В воскресенье, 16 января, в Украине будет преимущественно без осадков.

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