Поваленные деревья и затопленные улицы: в Киеве снова бурлила непогода

Поваленные деревья и затопленные улицы: в Киеве снова бурлила непогода

По словам синоптиков, непогода продержится до конца суток.

Сегодня, 29 августа, в Киеве бушевала непогода. Ветер валил деревья, а некоторые улицы города были затоплены.

Об этом говорится в материале ТСН.ua.

В Сети шутят, что в Киеве началась "аквадискотека".

Подтопление — возможность для парня доказать свою любовь для девушки. На проспекте Победы парень на плечах перенес девушку через улицу, которая превратилась в поток.

На улице Жилянской после дождя затопило проезжую часть и образовался «гейзер».

Подтопило и другие улицы.

Также местами сильный ветер повалил деревья.

"Киевский метрополитен" сообщил, что во избежание подтопления из-за непогоды первый вестибюль станции "Героев Днепра" закрыт на вход и выход. Второй вестибюль продолжает работать. О полном восстановлении работы станции в обычном режиме обещают сообщить дополнительно.

В то же время Украинский гидрометцентр предупреждает, что непогода продержится до конца суток. В столице ожидается гроза (И уровень опасности, желтый). Специалисты рекомендуют во время грозы закрывать окна и не подходить к ним, не браться за металлические входные двери.

Ранее народный синоптик дал прогноз погоды на осень-2021.

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