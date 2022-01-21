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Потратят почти 800 млн: Крещатик в Киеве будут ремонтировать целый год (проект)

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Потратят почти 800 млн: Крещатик в Киеве будут ремонтировать целый год (проект)

КГГА

Ремонт будет длиться год.

В Киеве в 2022 году капитально отремонтируют центральную улицу Крещатик. На работы, которые будут продолжаться 12 месяцев, потратят более 790 миллионов гривен.

Документ об утверждении проекта ремонта опубликовали на сайте КГГА.

В нем говорится, что на капитальный ремонт магистральной улицы общегородского значения понадобится 790 126 374 гривен. Длина улицы в пределах работ – 1 165 метров.

Напомним, что ремонт улицы Крещатик анонсировал мэр Киева Виталий Кличко. Глава столицы говорил, что это будет стоить более 1 миллиарда гривен, с учетом всех переходов, замены плитки и высадки каштанов.

"Крещатик будет совершенно "старым новым" Крещатиком", – рассказал Кличко.

© КГГА
КГГА
© КГГА
КГГА

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