Потратят 319 млн гривен: в Киеве закупят электрические автобусы

Город планирует закупить 17 транспортных средств.
Коммунальное предприятие "Киевпастранс" объявило тендер на закупку городских электрических автобусов. На них планируют потратить более 319 млн гривен.
Об этом сообщили на сайте Prozorro.
В тендере говорится, что город планирует закупить 17 мототранспортных средств для перевозки 10 и более человек. Кроме того, к автобусам необходимы четыре зарядных станции ускоренного типа и девять зарядных станций длительного цикла.
Период поставки – до 31 декабря 2022 года.
Напомним, что на 21 километре автодороги Киев – Ковель на Киевщине столкнулись маршрутка РУТА и грузовик Volvo. В аварии есть пострадавшие.
Читайте также: