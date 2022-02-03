Категория
Киев
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортВсе авторы
Язык сайта
Українська версія

Потратят 319 млн гривен: в Киеве закупят электрические автобусы

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Потратят 319 млн гривен: в Киеве закупят электрические автобусы

pixabay.com

Город планирует закупить 17 транспортных средств.

Коммунальное предприятие "Киевпастранс" объявило тендер на закупку городских электрических автобусов. На них планируют потратить более 319 млн гривен.

Об этом сообщили на сайте Prozorro.

В тендере говорится, что город планирует закупить 17 мототранспортных средств для перевозки 10 и более человек. Кроме того, к автобусам необходимы четыре зарядных станции ускоренного типа и девять зарядных станций длительного цикла.

Период поставки – до 31 декабря 2022 года.

Напомним, что на 21 километре автодороги Киев – Ковель на Киевщине столкнулись маршрутка РУТА и грузовик Volvo. В аварии есть пострадавшие.

© prozorro.gov.ua
prozorro.gov.ua

На Закарпатье водитель автобуса развлекает пассажиров песнями и спектаклями

На Закарпатье водитель автобуса развлекает пассажиров песнями и спектаклями

Читайте также:

Следующая публикация