Потратил тысячи гривен: на Киевщине мужчина украл банковскую карту и пошел по магазинам (видео)

Потратил тысячи гривен: на Киевщине мужчина украл банковскую карту и пошел по магазинам (видео)

Злоумышленнику грозит 3 года лишения свободы.

В городе Бровары под Киевом мужчина похитил банковскую карту и пошел по магазинам. Он успел расплатиться четыре раза и потратил 4 062 гривны.

Об этом 15 февраля сообщила пресс-служба Национальной полиции Киевской области.

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К правоохранителям обратился 46-летний мужчина, который сообщил, что с его карточки неизвестные сняли деньги. Он объяснил, что не заметил, когда карта исчезла.

Полицейские изучили видео с камер наблюдения и установили личность злоумышленника. Им оказался 34-летний безработный, ранее судимый за грабеж.

В полиции возбудили уголовное производство по ч.1 ст. 357 Уголовного кодекса. Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

Напомним, что в Киеве на проспекте Науки мужчина зашел в магазин цветов, схватил букет и скрылся. Происшествие случилось вечером 14 февраля, в День влюбленных.

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